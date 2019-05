Ist das Zombie-Sequel überhaupt noch in Arbeit?

Nach dem Erfolg mit dem Zombie-Titel Dead Island wurde schon vor geraumer Zeit ein Sequel angekündigt. Die Entwicklungsphase verlief nicht immer reibungslos und zuletzt wurde es äußerst still um das Spiel. Ist dieses überhaupt noch in Entwicklung?

Im Gegensatz zu den vielen Zombies im Spiel - und das ist die gute Nachricht - ist Dead Island 2 tatsächlich noch nicht tot. Das hat Publisher THQ Nordic nun gegenüber Investoren im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen bestätigt. CEO Lars Wingefors bekräftigte, dass sich das Zombie-Sequel noch aktiv in Entwicklung befindet, ging jedoch leider nicht näher ins Detail.

Dead Island 2 ist damit nur eines von unzähligen aktiven Projekten bei THQ Nordic, denn der Publisher hat nach vielen Käufen von Entwicklerstudios und Expansionsn gegenwärtig 80 Spiele in Arbeit, von denen bislang auch erst 48 offiziell bekannt sind.

Das Zombie-Sequel dürfte dabei eines der ältesten in Entwicklung befindlichen Spiele im Portfolio sein, schließlich wurde der Titel schon auf der E3 2014 während der Pressekonferenz von Sony angekündigt. Damals zeichnete noch Yager für die Entwicklung verantwortlich und visierte einen Release im Jahr 2015 an.

Nach einem weiteren Auftritt auf der EGX 2015 verschwand das Spiel aber zunächst in der Versenkung. Der Verschiebung in das Jahr 2016 folgte die Entscheidung von Deep Silver, getrennte Wege mit Yager zu gehen. Stattdessen wurde die Entwicklung auf Sumo Digital, die Macher von LittleBigPlanet 3 übertragen; kurze Zeit später meldete Yager Insolvenz an.

Viele Fans gingen im weiteren Verlauf schon häufiger davon aus, dass Dead Island 2 dann schlussendlich eingestellt wurde, doch zuletzt betonte THQ Nordic vor elf Monaten, dass dem nicht so ist. Seither hatte man wieder nichts gehört - bis jetzt. Bleibt abzuwarten, wann das Spiel nun wirklich erscheinen soll. Wir halten euch auf dem Laufenden.