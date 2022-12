Das Zombie-Sequel Dead Island 2 wurde zuletzt ja doch noch einmal verschoben, als Trostpflaster wurde aber immerhin ein Livestream mit frischen Eindrücken angekündigt. Diesen könnt ihr hier bei uns heute Abend verfolgen!

Die Enttäuschung unter Fans von Dead Island und Zombie-Titeln im Allgemeinen war sicherlich groß, als das lange ersehnte Sequel jetzt doch noch einmal verschoben werden musste. Statt Anfang Februar werden wir nun erst am 28. April 2023 Hand an das neue Spiel anlegen dürfen.

Als Trostpflaster wurde im Zuge der Verschiebung damals schon ein größerer Livestream angekündigt, der euch frische Spieleindrücke liefern soll - und dieser wird am heutigen Dienstag ausgestrahlt.

Los geht's am heutigen 6. Dezember um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Wer dabei sein möchte, der sollte rund 20 Minuten Zeit mitbringen, denn so lange soll der Stream dauern. Was erwartet euch konkret? Die Macher versprechen "exklusives neues Gameplay-Material".

Groß auf die Suche müsst ihr euch indes für den Stream nicht begeben, denn dabei sein könnt ihr direkt hier:

Dead Island 2 hat seit seiner Ankündigung im Jahr 2014 eine richtige Odyssee durchlaufen. Nach mehreren Verschiebungen wurde Yager als Entwickler abgelöst und der Titel verschwand vorübergehend im Nirgendwo. 2019 wurden dann die Dambuster Studios als neuer Entwickler bestätigt, die nun eigentlich im Februar mit dem Release glänzen wollten. Jetzt wird es eben erst im April 2023 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S soweit sein.