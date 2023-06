Satte fünf Jahre ist der Metroidvania-Hit Dead Cells mittlerweile alt. Dank des Roguelike-Ansatzes bietet sich auch haufenweise Wiederspielwert. Wenn ihr aber immer noch nicht genug habt, dann gibt es nun gute Nachrichten: Eine Animationsserie gbefindet sich in der Mache.

Der Erfolg von Dead Cells dürfte den Entwickler Motion Twin durchaus überrascht haben. Das Roguelike-Metroidvania punktete bei Release im Jahr 2018 zwar mit knackigem Gameplay und viel Abwechslung, aber dass es sich so gut verkauft, das hat wohl niemand kommen sehen. Über zeh Millionen Einheiten wurden mittlerweile abgesetzt und kürzlich gab es sogar einen Crossover-DLC mit der legendären Castlevania-Reihe. Die Entwickler denken aber nicht dran, auf die Bremse zu drücken und geben nun das nächste Projekt rund um die Marke bekannt.

Dead Cells wird mit einer echten Animationsserie bedacht. Zehn Folgen soll sie umfassen und irgendwann 2024 erscheinen. Das beauftragte Studio ist in der Branche nicht unbekannt, so hat Bobbypills in der Vergangenheit bereits Trailer für Dead Cells animiert. Außerdem werkelt es aktuell an der kürzlich angekündigten Ubisoft-Serie Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

Allerdings gibt es ein Problem, zumindest für deutsche Fans: Die Serie des in Paris ansässigen Studios erscheint zunächst exklusiv in Frankreich. Ein internationaler Release wird erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Grund dafür dürfte sein, dass der französische Streamingdienst ADN ebenfalls in die Produktion eingebunden ist.

Die offizielle Ankündigung gibt auch schon erste Story-Details bekannt: "Nachdem der närrische König der Insel ein Heilmittel verteilt hatte, dass die Bevölkerung in monströse Kreaturen verwandelt, tauchen Prophezeiungen über einen Helden mit einem Flammenkopf auf. Wie es der Zufall will, ist dieser hitzköpfige Held echt, aber ein Königreich zu retten steht nicht auf seinem Plan und er will einfach nur alleine gelassen werden."