Dead by Daylight hat sich gewissermaßen als Referenz für asymmetrisches Survival-Gameplay etabliert. Kein Wunder, dass Gamer deshalb weiter nach Nachschub lechzen - und jetzt werden sie abermals erhört.

Das Survival-Horror-Spiel bekommt demnach mal wieder einen frischen Killer per Zusatzinhalt nachgeliefert. Dabei handelt es sich dieses Mal um einen Samurai-Krieger. Entwickler Behaviour Interactive setzt die DLC-Reihe damit auch nach mittlerweile 16 zusätzlichen Kapiteln abermals fort.

Zuvor erhielten bekannte Horror-Protagonisten wie Freddy und Jason bereits Einzug in Dead by Daylight. Das neue Kapitel mit dem Namen "Cursed Legacy" greift nicht auf eine Horror-Ikone zurück. Stattdessen handelt es sich um den früheren Samurai namens "The Oni", einem Vorfahren von "The Spirit" aus dem zuvor bereits veröffentlichten Kapitel "Shattered Bloodlines".

Neben diesem neuen Killer gibt es auf der anderen Seite des asymmetrischen 4-vs-1-Gameplays auch einen neuen Überlebenden, den ihr auswählen könnt. Die junge Dame heißt Kimura Yui und ist als Straßenrennfahrerin bekannt.

Der Release des nächsten Kapitels ist auf PC, PS4, Xbox One und Switch für Dezember geplant; ein konkretes Datum nannte man zunächst nicht. Den neuen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.