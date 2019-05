Das Horrorspiel Dead by Daylight war zuvor bereits für die Switch von Nintendo bestätigt worden, doch jetzt gibt es endlich auch einen Release-Termin.

Im Jahr 2016 erschien das Horrorspiel Dead by Daylight von Behaviour Interactive zunächst für den PC, ehe 2017 auch Umsetzungen für PS4 und Xbox One folgten. In diesem Jahr ist nun die Switch dran und jetzt steht auch fest, wann Nintendo-Anhänger auf das klassische Horror-Multiplayer-Spiel zurückgreifen können.

Der asymmetrisch angelegte Multiplayer-Titel ist auf Nintendos Hybrid-Konsole demnach ab dem 24. September 2019 zu haben. Diese neue Spielfassung beinhaltet nicht nur das Hauptspiel, sondern darüber hinaus vier weitere Kapitel mit neun Killern und zehn Überlebenden. Die Entwickler fügen zudem drei kosmetische Pakete hinzu, um Käufern auf der Switch einen Mehrwert zu bieten.

Vorbestellungen werden in Kürze möglich sein. Eine erste spielbare Version soll im Rahmen der E3 am Nintendo-Stand in der West Hall des Los Angeles Convention Center zu sehen sein. Zudem gibt es am 31. Mai einen Livestream auf Twitch und Youtube, in dem die Macher weitere Pläne für das Spiel preisgeben wollen.