Seit 2016 treibt Dead by Daylight auf dem PC sein Unwesen, seit 2017 ist der Horrotitel auch auf PS4 und Xbox One erfolgreich unterwegs. Wer bislang nicht zugeschlagen hat, bekommt nun eine passende neue Gelegenheit pünktlich zu Weihnachten.

Entwickler Behaviour Interactive und Publisher 505 Games haben nun nämlich die neue Nightmare Edition von Dead by Daylight für PS4 und Xbox One angekündigt und veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine neue exklusive Einzelhandelsfassung des asymmetrischen Horror-Multiplayerspiels.

Die neue Edition ist seit kurzem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Preis von 39,99 Euro zu haben und bringt nicht nur das eigentliche Hauptspiel mit sich. Stattdessen sind gleich drei weitere Kapitel mit von der Partie: das Zirkus-Kapitel "Curtain Call", das Spuk-Kapitel "Shattered Bloodline" und das Grauen erregende Kapitel "Stranger Things" basierend auf der beliebten Netflix-Serie.

Neben diesen drei Erweiterungen sind auch allerhand kosmetischer Gegenstände mit dabei. Dazu zählt das "Headcase Kosmetik-Pack", welches neue Frisuren und Zubehör umfasst. Und: Auch die Extra-Inhalte der ursprünglichen Retail-Version sind mit von der Partie. Damit dürft ihr euch auch noch auf die vier Erweiterungen "80s Suitcase", "Bloodstained Sack", "Of Flesh and Mud" und "The Spark of Madness" freuen.

Einen Trailer zur neuen Nightmare Edition von Dead by Daylight für PS4 und Xbox One könnt ihr euch anbei ansehen.