Dead by Daylight

Der erfolgreiche Mehrspieler-Titel Dead by Daylight wird für die Switch erscheinen. Noch in diesem Jahr beginnt der Horror auf Nintendo's Konsole.

Das Team von Behaviour Interactive hat eine Umsetzung von Dead by Daylight für die Nintendo Switch angekündigt. Der asymmetrische Mehrspieler-Titel mit Horror-Setting soll noch in diesem Jahr für die Konsole erscheinen. Im Spiel schlüpft ihr entweder in die Rolle eines Killers oder Überlebenden. Das Katz-und-Maus-Spiel konnte zahlreiche Lizenzen für sich gewinnen und bietet Inhalte basierend auf Filmen wie "Texas Chainsaw Massacre" oder "Halloween".

Genauer gesagt gibt es Level, die auf Szenerien der Horrorklassiker basieren im Spiel und ihr habt die Möglichkeit als Killer in die Rolle von Michael Myers oder Leatherface zu schlüpfen. Für den PC erschien Dead by Daylight bereits 2016 und wird bis heute regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Aktuell befindet sich mit Deathgarden auch ein weiterer asymmetrischer Mehrspieler-Titel in Entwicklung.

Dead by Daylight erscheint im Herbst 2019 für die Nintendo Switch. Aktuell ist der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.