Im Rahmen der PAX East 2019 in Boston wurde nun frischer Nachschub für den Horrortitel Dead by Daylight angekündigt. Demnach dürft ihr euch auf einen weiteren Kult-Charakter freuen.

In Dead by Daylight tummeln sich mittlerweile schon eine ganze Reihe an bekannten Horror-Charakteren - und ein weitere kommt nun dazu. Behaviour Interactive hat die Bühne der PAX East 2019 in Boston dazu genutzt, Ash J. Williams für das Horrorspiel zu bestätigen.

Damit bekommen Horror-Fans einen weiteren Kult-Charakter einer bekannten Reihe, in diesem Fall "The Evil Dead", im Titel an die Hand. Zuvor fanden bereits beispielsweise Freddy Krueger aus "A Nightmare on Elm Street" oder Jigsaw aus "SAW" als Gäste-Stars Einzug in den Survival-Horror-Titel für PC, PS4, Xbox One.

Im Gegenzug zu den genannten Protagonisten kommt Ash allerdings nicht als Antagonist, sondern als spielbarer Charakter in den Titel. Und das Beste daran: Der Kult-Charakter wird sogar von Bruce Campbell persönlich im Spiel vertont.

Der Release des neuen Charakters per DLC ist für den morgigen 02. April 2019 geplant; den ersten Trailer könnt ihr euch als Vorgeschmack anbei ansehen.