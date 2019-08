Um australischen Regularien gerecht zu werden, wird Bohemia Interactive weltweit Anpassungen an DayZ vornehmen. Schuld daran ist die heilende Wirkung von Marihuana im Spiel.

Das hat sich Bohema Interactive sicher anders vorgestellt. Während versucht wurde, die physische Version von DayZ in Australien zuzulassen, wurden sowohl diese, als auch die bereits erhältliche digitale Version des Zombie-Sandbox-Games verboten. Warum? Offenbar ist der Prüfstelle des Landes, dem Australian Classification Board etwas entgangen. Während das Studio nicht veröffentlichte, welche Änderungen vorgenommen werden müssten, übernahm dies die Prüfstelle. Nicht die Gewalt und die menschenähnlichen Gegner sind das Problem, es ist der Konsum von Marihuana im Spiel.

Also how fucking classic DayZ is it that they've implemented weed that nobody was asking for before actually finishing the rest of the game