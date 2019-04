Das PS4-exklusive Days Gone lässt euch als Biker Deacon auf das endzeitliche Oregon los, wo die menschenfressenden Freaker ihr Unwesen treiben. Mit den folgenden zehn Tipps habt ihr die besten Chancen, am Leben zu bleiben.

Schleicht fast immer

Fast alles in Days Gone ist gegen euch. Nicht nur sieht sich Deacon unfassbar vielen Freakern gegenüber, ihr müsst außerdem mit wenig Munition und Heilitems auskommen. Am besten ist also, leise Töne anzuschlagen. Schleicht darum bei jeder Gelegenheit: Deacons Schritte verursachen auf diese Weise kaum Geräusche und einzelne Gegner könnt ihr hinterrücks mit dem Messer erledigen. Auch im Kampf gegen menschliche Feinde hilft die ruhige Gangart. Wollt ihr unbedingt die Waffen sprechen lassen, dann bastelt euch zumindest einen Schalldämpfer.