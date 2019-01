Days Gone wird in drei unterschiedlichen Editionen erscheinen. Außerdem winken Vorbestellern folgende Boni.

Days Gone wird am 26. April 2019 nach mehrmaliger Verschiebung erscheinen. Ab sofort sind auch die Tore für Vorbesteller geöffnet. Dabei habt ihr die Qual der Wahl, da das Zombie-Spektakel in zwei Sammlereditionen zusätzlich zur Standardversion veröffentlicht wird.

Die Special Edition von Days Gone beinhaltet neben dem Spiel ein digitales Mini-Artbook, den Soundtrack in digitaler Form, drei zusätzliche Skins für das Drifter-Bike, vorzeitige Freischaltung der Schraubenschlüssel-Fertigkeit und ein dynamisches PlayStation-Design. Zusätzlich enthält sie eine Steelbook-Hülle, den Soundtrack auf CD und ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse Comics. Zu guter Letzt wird es die Collector's Editoin geben, die abermals alle Vorzüge der Special Edition vereint, darüber hinaus aber eine Collector's-Edition-Statue, ein Set bestehend aus verschiedenen Aufnähern, sechs Days-Gone-Sammelanstecker und vier Aufkleber enthält.

Vorbesteller können sich außerdem über einige zusätzliche Boni freuen. Diese sind ein Verbesserungspaket für das Drifter-Bike inklusive Lachgasverbesserung, Tankverbesserung und Verkleidungsverbesserung sowie die frühere Freischaltung der Drifter-Armbrust.

Weiterhin veröffentlicht Sony mit ‘The World of Days Gone #1: The Farewell Wilderness’ das erste von insgesamt drei Videos, welche das Setting von Days Gone genauer vorstellen. Teil 1 präsentiert die Landschaften von Oregon, das dem Spiel als Schauplatz dient.