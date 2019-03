Storytelling deluxe? So umfangreich sind die Cutscenes!

Days Gone

Sony hat für die PlayStation 4 noch etliche vielversprechende Exklusivtitel in Arbeit. Einer davon ist der Endzeit-Titel Days Gone, der ebenfalls in Sachen Storytelling besonders überzeugen soll.

Sony werkelt auch schon an der PlayStation 5, doch bis zum Release der Next-Gen-Hardware stehen für die aktuelle PlayStation 4 noch einige exklusive Blockbuster auf dem Programm. Einer davon wird Days Gone aus dem Hause von Sony Bend sein.

Das Open-World-Actionspiel mit postapokalyptischer Spielwelt wurde schon mehrfach verschoben, soll ab dem 26. April 2019 nun aber endlich für Furore sorgen. Auch in diesem PS4-Spiel legt Sony dabei wieder gesteigerten Wert auf das Storytelling, das beispielsweise ja auch God of War so erfolgreich machte.

Das wiederum wird sich auch im Umfang der enthaltenen Cutscenes äußern, die allein mehr oder weniger drei Hollywood-Streifen umfassend sollen. Satte sechs Stunden werden die Zwischensequenzen nämlich im Spielverlauf einnehmen, wie nun bekannt wurde. Zieht man in Betracht, dass euch das komplette Spiel rund 30 Stunden beschäftigen soll, nehmen die Cutscenes also rund 20 Prozent der Gesamtspielzeit in Anspruch. Soviele Cinematics sollten folglich auch eine fesselnde Handlung weiter vorantreiben.

Auch wenn die Cutscenes sehr umfangreich sind, so möchte Sony Bend indes dafür sorgen, dass die Unterbrechungen im Spielverlauf auf ein Minimum beschränkt werden. Unter anderem soll Days Gone vollständig auf Ladebildschirme verzichten.