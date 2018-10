Days Gone

Days Gone sollte eigentlich wie viele andere Spiele (Anthem, Crackdown 3, Metro Exodus) am 22. Februar 2019 erscheinen. Doch nun wurde der Zombie-Exklusivtitel für die PS4 zum wiederholten Mal verschoben. Zwei weitere Monate müsst ihr auf das Open-World-Spektakel warten. Der neue Termin am 26. April ist angesichts der sonst starken Konkurrenz vermutlich das beste.

Days Gone, in dem ihr auf einem Motorrad vor Massen von schnellen "Freakers" genannten Zombies und anderen Menschen flüchten müsst, steckt schon seit ein paar Jahren in Sonys Pipeline und sollte eigentlich schon 2018 veröffentlicht werden. Es handelt sich diesmal zwar um keine drastische Verschiebung, aber der Entwickler Bend Studio möchte die Gelegenheit nutzen, dem Spiel den finalen Feinschliff zu verpassen.