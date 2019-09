Der PS4-Exklusivtitel Days Gone wird künftig einen deutlich höheren Wiederspielbarkeitswert aufweisen, denn Sony Bend wird dem Titel jetzt auch den beliebten Modus New Game+ spendieren.

Das PS4-exklusive Action-Adventure Days Gone soll künftig für all diejenigen Spieler wieder interessanter werden, die das Spiel bereits vollständig absolviert haben. Wie das Bend Studio von Sony nun nämlich ankündigte, wird man in Kürze den Spielmodus New Game+ für den Titel zur Verfügung stellen.

In einem Update am 13. September soll New Game+ Einzug in das Spiel erhalten und bietet Fans dann die Möglichkeit, die komplette Geschichte von Days Gone nach dem erstmaligen Durchspielen noch einmal zu erleben. Dabei könnt ihr dann - wie vom heutzutage in vielen Titeln üblichen Modus gewohnt - auf alle eure bereits verdienten Waffen, Bike-Anpassungen, Nero-Booster, Fertigkeiten, Rezepte, Camp-Punkte, Sammelgegenstände und Trophäenfortschritte weiter zurückgreifen, sofern ihr diese im ersten Durchlauf freigespielt habt.

Laut offiziellen Angaben werdet ihr den Modus nach der Beendigung der Kampagne "Ich gebe niemals auf" in jedem beliebigen Schwierigkeitsgrad starten. Sony Bend setzt damit die Reihe kostenloser Spiel-Updates seit Juni weiter fort; diese haben unter anderem neue Schwierigkeitsgrade und Herausforderungen mit sich gebracht.

Randnotiz: Im gleichen Atemzug hat Mondo auch den Soundtrack des Spiels mit 25 Tracks auf Vinyl angekündigt. 20 Songs stammen von Komponisten Nathan Whitehead. Vorbestellungen werden ab dem 11. September auf der Mondo-Webseite möglich sein.