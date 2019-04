Erfolgreiche Apokalypse: In Großbritannien ist Days Gone auf einem guten Weg, einer der erfolgreichsten Titel des Jahres zu werden ...

Das PS4-exklusive Days Gone erschien am vergangenen Freitag und blickt auf ein sehr erfolgreiches Startwochenende zurück. In Großbritannien konnte sich der Titel an die Spitze der Verkaufscharts für physische Spiele setzen. Auch im Vergleich mit anderen großen Titeln schlägt sich Days Gone sehr gut.

Im Vereinigten Königreich ist die Freaker-Hatz von Bend Studio nämlich der bisher erfolgreichste Titel im Jahr 2019. Die Verkäufe zum Launch fielen besser aus als bei Resident Evil 2, Far Cry: New Dawn und The Division 2. Den PS4-Exklusivtiteln God of War und Spider-Man muss sich Days Gone allerdings geschlagen geben.

Auf Platz zwei der Charts folgt das ebenfalls vergangene Woche erschienene Mortal Kombat 11, das für die PC, PS4 und Xbox One erhältlich ist. Auf Platz drei folgt ein absoluter Dauerbrenner, nämlich FIFA 19. Die Reihenfolge bezieht sich ausschließlich auf die verkauften Disc-Versionen der Spiele. Digitale Verkäufe werden nicht berücksichtigt.

