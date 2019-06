Days Gone

Seit dem Release von Days Gone exklusiv auf der PlayStation 4 sind mittlerweile zwei Monate vergangen. Seither warteten die Gamer auf den Release der versprochenen wöchentlichen Herausforderungen - und jetzt ist es endlich soweit.

So hat Sony Bend nun ein kostenloses Update für das Endzeit-Abenteuer auf der PlayStation 4 veröffentlicht. In diesem ist allen voran die erste der insgesamt zwölf versprochenen wöchentlichen Herausforderungen enthalten. Diese Challenges sollen euch viel Geschick und Kampfgeist abverlangen.

In der Premieren-Herausforderung namens "Umzingelt" stellt ihr euch einer unendlich großen Freaker-Horde in Shermans Camp. Um zu verhindern, dass die Zeit abläuft, müsst ihr kontinuierlich die Freaker dezimieren. Wer sich dabei variantenreich präsentiert, der kann dabei Extrapunkte abstauben und gewinnen.

Im weiteren Verlauf des Sommers wird es nun Woche für Woche neue solcher Challenges in Days Gone geben, bis die versprochene Anzahl an insgesamt zwölf Kampf-, Horden- und Bike-Herausforderungen mit jeweils einzigartigen Regeln sowie Bestenlisten erreicht ist. Dabei locken exkluive Belohnungen wie Bike- und Charakter-Designs, Abzeichen, Ringe und mehr. Die erste Challenge wird im nachfolgenden Trailer etwas näher vorgestellt.