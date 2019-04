Ab morgen steht Days Gone im Handel, aber die die Inhalte des ersten DLCs sind bereits bekannt. Im Juni ist dieser kostenlos für euch erhältlich.

Zwar erscheint Days Gone erst an diesem Freitag für die PlayStation 4, aber Sony und Entwickler Bend Studio haben bereits Informationen zum ersten DLC-Inhalt bekanntgegeben. Das Open-World-Abenteuer wird im Juni durch einen kostenlosen Zusatzinhalt erweitert, der dem Spiel einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad hinzufügt.

Im Überlebensmodus müsst ihr auf Vorteile wie Schnellreisen und Mini-Karte verzichten. Solltet ihr den Titel bis dahin bereits beendet haben, soll euch mit dieser Herausforderung eine neue, einzigartige Spielerfahrung geliefert werden. Im Juni erhält Days Gone außerdem wöchentliche Events, welche die verschiedenen Gameplay-Elemente des Spiels in den Vordergrund stellen. Ihr müsst darin beispielsweise eure Fahrkünste mit dem Motorrad oder eure Fähigkeiten im Kampf unter Beweis stellen. Verschiedene Belohnungen wie neue Designs für das Motorrad sollen für den nötigen Ansporn sorgen.

Außerdem steht der Soundtrack von Days Gone ab sofort via Spotify zur Verfügung. Days Gone erscheint am 26. April exklusiv für die PlayStation 4.