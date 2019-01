Kurzinfo

Stellt euch vor, euer Hauptheld war mal eine richtig coole, mächtige Wildsau. Doch dann wurde er all seiner Kräfte beraubt und muss sich nun gegen allerlei Wesen aus der Hölle zur Wehr setzen, Seelen sammeln und seine Kräfte wiedererlangen - dabei hat er natürlich ein reichhaltiges Waffenarsenal zur Auswahl. Aus der hinteren Ecke hören wir schon die ersten Rufe: „Klingt ganz nach 'God of War'!" Stimmt, und doch reden wir gerade über ein anderes Spiel. 'Darksiders' ist nicht in der griechischen Mythologie angesiedelt, sondern im eschatologischen Kampf zwischen Himmel und Hölle, Dämonen gegen Engel. Als einer der vier Reiter der Apokalypse befindet ihr euch mittendrin im göttlichen Krieg und könnt das Zünglein an der Waage spielen.