Auch das durchaus vielversprechende Darksiders III erscheint ja noch pünktlich vor Weihnachten und wird sich mit zahlreichen anderen Top-Hits messen. Im Vorfeld wurden nun handfeste Details zur zu erwartenden Spielzeit bekannt.

Wie lange wird euch das neue Darksiders III beschäftigen, wenn ihr euch Ende November zu einem Kauf entscheiden solltet? Auf diese Frage gibt euch nun Publisher THQ Nordic in einem Interview eine konkrete Antwort.

Gegenüber WCCFTech hat sich nun Reinhard Pollice, seines Zeichens Business & Product Development Director beim Publisher, diesbezüglich geäußert. "Die Spielzeit ist immer eine etwas schwierige Frage, weil das von verschiedenen Faktoren abhängt. Im Durchschnitt würden wir sagen, dass diese irgendwo bei 15+ Stunden liegt, was in etwas vergleichbar mit dem ersten Darksiders ist", so Pollice.

Darüber hinaus gab er zudem noch eine weitere Info in technischer Hinsicht preis: Darksiders III wird demnach auch die derzeit angesagte High Dynamic Range (HDR) auf allen kompatiblen Geräten unterstützen, wodurch bessere Kontraste und somit eine bessere Optik gewährleistet werden sollen.

Darksiders III erscheint am 27. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Was wir bisher vom Titel halte, könnt ihr in unserem Darksiders III Preview nachlesen, das wir erst Anfang dieses Monats veröffentlicht haben.