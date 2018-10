THQ Nordic hat angekündigt, dass nach dem Release von Darksiders III noch mehrere DLCs erscheinen werden. So viele sind es und das steckt in ihnen.

THQ Nordic hat heute bestätigt, dass sie nach dem Start von Darksiders III am 27. November zwei eigenständige DLCs veröffentlichen werden. Ihr könnt euch auf neue spielbare Gebiete mit neuen Herausforderungen, Rätseln, Gegenständen und Gegnern in The Crucible (Die Feuerprobe) und Keepers of the Void (Hüter der Leere) freuen.



In The Crucible wird Furys Erscheinen von einem seltsamen Wesen verlangt, das die Fähigkeiten der Apokalyptischen Reiterin im Kampf erproben möchte. Da Fury sich nie vor einer Herausforderung drückt, nimmt sie die Einladung an und erhält Zugang zu einem Ort, der als „Crucible“ bekannt ist. Dort muss sie sich mehreren Gegnerwellen stellen und sich die Chance auf das Freischalten neuer Belohnungen und Gegenstände erkämpfen.



Keepers of the Void: Auf Vulgrims Bitte begibt sich Fury zu den Schlangenlöchern, um eine uralte Gefahr zu bannen, die dort lauert. Die Schlangenlöcher stecken voller Rätsel und Gegner, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen werden. Wenn ihr siegreich seid, schaltet ihr alle neuen Waffen aus dem Becken frei sowie den größten Preis überhaupt: die Abgrundrüstung.