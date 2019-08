Der Nächste bitte: Mit Darksiders II erscheint auch der nächste Klassiker des Action-Franchise nun für die Switch. THQ Nordic kündigte heute die Deathinitive Edition für die Nintendo-Plattform an.

THQ Nordic bringt das nächste Kapitel des Kriegs zwischen Himmel und Hölle auf die Switch. Nach dem ersten Teil kommt jetzt auch Darksiders II als Deathinitive Edition noch diesen Herbst auf der Konsole an.

In der Fortsetzung übernehmt ihr die Rolle von Tod, dem zweiten Reiter der Apokalypse, und begleitet diesen auf einer gefahrvollen Reise, um die Welt zu retten. Switch-Spieler müssen sich noch bis zum 26. September 2019 gedulden und bei Interesse anschließend 29,99 Euro berappen.

Die Switch-Variante wird dabei nicht nur das Hauptspiel, sondern auch alle anschließend veröffentlichten DLC-Pakete beinhalten. Die Gesamtspielzeit soll daher über 30 Stunden betragen. Außerdem wurden Balancing und Beuteverteilung in der Deathinitive Edition optimiert, ebenso wie die Grafik-Engine. Letzteres soll zu einer höheren visuellen Qualität insbesondere in Bezug auf Beleuchtung und Schatten sorgen. Auch Level-, Charakter- und Umgebungsgrafiken erstrahlen in einem höheren Glanz.

Einen neuen Trailer der Deathinitive Edition für die Switch könnt ihr euch anbei ansehen.