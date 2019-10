Schon vor einiger Zeit wurde Darksiders Genesis noch für das laufende Jahr 2019 angekündigt, der konkrete Termin stand aber noch aus. Das hat sich heute geändert und nicht in allen Fällen dürft ihr tatsächlich auch noch in diesem Jahr durchstarten.

Mit Darksiders Genesis hat THQ Nordic vor einiger Zeit einen neuen Teil der erfolgreichen Actionreihe angekündigt, geht mit diesem aber durchaus neue Weg. Erstmals handelt es sich beim Spiel, das von Airship Syndicate entwickelt wird, nämlich um ein Action-Adventure, das aus der Top-Down-Perspektive gezockt wird. Zu den wichtigsten Features zählen dabei Couch-Koop und Online-Koop!

Wer auf dem PC oder via Google Stadia zocken möchte, der darf noch in diesem Jahr loslegen. Für die beiden genannten Plattformen kann das ursprünglich einmal kommunizierte Zeitfenster eingehalten werden und der Release erfolgt am 05. Dezember 2019. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und sichern euch einen Rabatt von 15 Prozent auf den sonst üblichen Verkaufspreis.

Anders sieht es hingegen auf den Konsolen aus, denn Interessierte auf PS4, Xbox One und Switch müssen sich länger gedulden. Immerhin: Auch dieser Release-Termin steht nun fest und ihr dürft ihr den 14. Februar 2020 rot im Kalender anstreichen.

Im Fokus von Darksiders Genesis steht der vierte und letzte Reiter der Apokalypse, Strife, im Fokus. In seinem Serien-Debüt kämpft er im Koop-Modus für zwei Spieler an der Seite von War. Wer alleine zocken möchte, kann zu jeder Zeit zwischen Strife und War wechseln, um sich die Vorteile von Strifes Fernkampf- und Wars Nahkampfangriffe situationsbedingt zu Nutze zu machen.

Einen neuen CGI-Trailer, der die Konfrontation zwischen Strife und Malgros dem Schänder zeigt, könnt ihr euch anbei ansehen.