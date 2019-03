Aktuell arbeitet From Software am vielversprechenden Fantasy-Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice, künftig könnten sich die Dark-Souls-Macher aber auch dem populären Battle-Royale-Genre widmen.

Springt auch Kult-Entwickler From Software auf den Battle-Royale-Zug auf? Zumindest scheint diese Möglichkeit ernsthaft zu bestehen, wie Hidetaka Miyazaki, der Schöpfer von Dark Souls, nun in einem Interview bestätigt.

Er würde es "lieben, einen Versuch zu unternehmen" eines Tages einen Battle-Royale-Titel zu machen. Gegenüber Telegraph führte er demnach weiter aus, dass das Entwicklerstudio durchaus ernsthaftes Interesse an Battle-Royale-Spielen sowie auch an Live-Service-Titeln wie Destiny habe.

Kommt daher womöglich schon nach Sekiro ein solcher neuer Titel? Laut Miyazaki besteht durchaus eine Chance. "Es gibt immer eine Möglichkeit. Diese Spiele sind definitiv spaßig. Wenn wir das wirklich machen würden, dann könnte es vielleicht ein bisschen anders sein. Aber wir sind definitive interessiert daran und es ist sicher eine Möglichkeit in der Zukunft", so Miyazaki vielsagend.

Grund zur Sorge, dass From Software dem Singleplayer-Bereich komplett den Rücken zudreht, braucht ihr euch jedoch nicht machen. Miyazaki betont nämlich auch, dass es immer noch einen Markt für solche Spiele gebe, auch wenn das "aktuelle Klima" vor allen Dingen Live-Service- und Battle-Royale-Spiele populär mache. In Zukunft müsse man aber eben beide Spiel- und Stilrichtungen weiter vorantreiben.

Was haltet ihr von einem Dark-Souls-Ableger mit Battle-Royale-Setting? Würdet ihr zuschlagen? Sekiro: Shadows Die Twice erscheint jedenfalls am 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.