From Software werkelt ja gegenwärtig an der Fertigstellung des Hoffnungsträgers Sekiro: Shadows Die Twice. Zuvor dachte man aber noch einmal an die erfolgreiche Dark-Souls-Reihe und hat mit der entsprechenden Trilogy ein Komplettpaket veröffentlicht - jedoch nicht in Europa. Doch auch zu uns könnte das Bundle nun womöglich noch kommen.

Mit der Dark Souls Trilogy kündigte Bandai Namco seiner Zeit ein Komplettpaket des erfolgreichen und bockschweren Action-Franchise an, welches alle drei Teile der Serie von From Software umfasste. Die Trilogie war zunächst ausschließlich für Japan angekündigt worden, folgte später aber auch in Nordamerika und Asien. Lediglich Europa erteilte man - etwas bizarr - stets eine Absage.

Obwohl man seiner Zeit betonte, keinerlei Pläne für eine Europa-Veröffentlichung zu haben, könnte die Dark Souls Trilogy nun aber doch noch in hiesigen Gefilden erscheinen. Darauf lassen nun zumindest neu im Netz aufgetauchte Produkteinträge schließen.

Zwar fehlt eine offizielle Ankündigung durch den Publisher oder aber durch From Software selbst noch, mit Amazon Spanien und auch Amazon Deutschland sind gleich zwei EU-Niederlassungen des populären Online-Händlers an Bord, welche die Dark Souls Trilogy nun in das Portfolio aufgenommen haben. Mit dem 01. März 2019 wird für die Trilogie auch schon ein konkreter Release-Termin angeführt.

Im Rahmen des Spielepakets sind Dark Souls: Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin und Dark Souls III: The Fire Fades Edition an Bord. Damit bekommt ihr die vollständige Dark-Souls-Spielerfahrung mit allen drei Spielen und allen veröffentlichten Zusatzinhalten auf einen Schlag auf PS4 oder Xbox One. Sobald es eine offizielle Ankündigung gibt, lassen wir es euch wissen.