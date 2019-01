Im vergangenen Jahr überraschte From Software mit der Dark Souls Trilogy, einem Bundle mit allen Teilen der erfolgreichen Action-RPG-Reihe. Allerdings gab es seiner Zeit keinerlei Pläne, das Paket auch nach Europa zu bringen, doch das hat sich nun geändert.

Bereits vor einigen Tagen mehrten sich die Anzeichen, dass es die Dark Souls Trilogy doch noch auch in hiesigen Gefilden geben könnte. Kurzerhand nahmen nämlich sowohl Amazon Deutschland als auch Amazon Italien das gute Stück ins Sortiment auf, ohne dass es eine offizielle Bestätigung gegeben hätte. Schließlich wurde zuvor immer betont, dass es das Spielepaket bei uns nicht geben wird.

Der Online-Händler sollte jedoch recht behalten, denn heute hat sich Bandai Namco als Publisher mit einer Pressemeldung zu Wort gemeldet. In der Tat schafft es die Dark Souls Trilogy - sogar in einer Collector's Edition - nun auch zu uns nach Europa. Wer also noch in die Actionreihe eintauchen möchte und bislang alle Teile verpasst hat, der bekommt nun eine passende Gelegenheit dazu.

Enthalten sind die Remastered-Version der ersten Dark Souls ebenso wie Dark Souls II: Scholar of the First Sin und Dark Souls III: The Fire Fades. Außerdem sind alle DLC-Inhalte für alle drei Titel an Bord. Diese Standard Edition wird ab dem 01. März 2019 inklusive der digitalen Soundtracks für PS4 und Xbox One erhältlich sein.

Die bereits erwähnte Collector's Edition ist auf 2.000 Exemplare limitiert und ausschließlich über den hauseigenen Store von Bandai Namco Entertainment Europe vorbestellbar. Diese limitierte Auflage kommt erst am 31. Mai 2019 in den Handel und beinhaltet folgende Goodies neben dem Spielepaket:

Eine hochwertige, nummerierte und handbemalte 34 cm Statue "Elite-Ritter am Leuchtfeuer"

Den Soundtrack – in Form von 6 CDs mit Musik aus allen drei Spielen

Das 460-seitige "Dark Souls Trilogy Kompendium" – welches illustrierte Karten mit den Positionen der Boss-Gegner und NPCs, eine Item-Enzyklopädie, ein Bestiarium aller Feinde und Boss-Gegner und ein Manuskript aller sich wiederholenden Dialoge beinhaltet (das der CE beiliegende Kompendium wird in englischer Sprache sein)

Das Kompendium kann in deutscher Sprache auch separat im lokalen Handel zum Preis von 49,99 Euro erworben werden.