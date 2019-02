Im Nintendo eShop findet ihr ab sofort eine Demo zu Daemon X Machina. Der Mech-Shooter erscheint im Sommer exklusiv für die Switch.

Der Publisher Marvelous Entertainment hat mitgeteilt, dass ab sofort eine Demo zu Daemon X Machina erhältlich ist. Im Nintendo eShop findet ihr die kostenlose Testversion, die vier spielbare Missionen enthält. Ihr habt die Möglichkeit euren Mech individuell zu gestalten und einen Bosskampf zu absolvieren.

Die Entwickler verschicken außerdem eine Einladung zu einer Umfrage an ausgewählte Spieler der Demo, um das Spiel anhand des Feedbacks weiter zu verbessern. Vor der Veröffentlichung möchte das Team zahlreiche Rückmeldungen der Spielergemeinde erhalten und wohlmöglich noch Inhalte ergänzen oder Änderungen vornehmen. Meinungen werden aber auch über den Social-Media-Kanal entgegen genommen. Am Mech-Shooter arbeiten Entwickler, die vorher für Titel wie Armored Core und No More Heroes mitgewirkt haben. Die kostenlose Demo gibt euch einen guten Einblick in das Gameplay des actionreichen Titels.

Daemon X Machina erscheint im Sommer exklusiv für die Nintendo Switch. Einen genauen Termin gibt es bisher noch nicht. Die Enthüllung erfolgte während der E3 2018.