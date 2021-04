Glitchpunk, Life of Delta, Hidden Deep, Fling to the Finish, Inkulinati

Daedalic Entertainment ist nicht nur für seine hochdekorierten Adventurespiele und das demnächst erscheinende Herr-der-Ringe-Action-Adventure Gollum bekannt, sondern tut sich auch schon seit Jahren als Talentförderer und Herausgeber ausgewählter Indiespiel-Perlen hervor. Auf ihrer jährlichen Hausmesse, die wegen Corona in diesem Jahr nur online stattfand, stellte der Publisher seine fünf neuen Titel im Portfolio vor.

Glitchpunk: Grand Theft Auto 2 trifft Cyberpunk

Schon bevor die GTA-Reihe mit dem dritten Teil in die 3D-Perspektive wechselte und damit zum beispiellosen Erfolgsphänomen wurde, leistete sie Pionierarbeit im Open-World-Genre. GTA2 wurde zwar noch in der 2D-Topdown-Ansicht gespielt, doch schon da gewährte es dem Spieler maximale spielerische Freiheiten beim Erkunden der Stadt und den vielzähligen Betätigungen.

Glitchpunk vom polnischen Entwicklerstudio Dark Lord greift das Kult-Gameplay des Klassikers auf und versieht es in einem Cyberpunk-Setting mit einem frischen Anstrich. Ihr spielt einen Androiden, der es mit einem diktatorischen System aufnimmt und dabei wie ehedem Autos klaut, sich wilde Verfolgungsjagden liefert und mit allerlei Nah- und Fernkampfwaffen den Gegnern auf den Leib rückt. Durch das futuristische Szenario stehen euch auch neue spielerische Möglichkeiten wie das Hacken von Geräten und Passanten zur Verfügung und müsst euch mit zwölf verschiedenen Gangs in vier Städten herumschlagen, die als Schauplatz dienen.

Glitchpunk geht noch in der ersten Jahreshälfte auf PC in den Early Access. Auf Steam könnt ihr bereits mit einer kostenlosen Demo hineinschnuppern.

Glitchpunk - Mission Overview Trailer Der mit dem 2D-GTA vergleichbare Cyberpunk-Titel Glitchpunk hat im Rahmen der Future Games Show einen frischen Trailer erhalten.

Life of Delta: Machinarium trifft Wall-E

Natürlich gab es auch ein neues Adventure zu sehen, wenngleich es nicht von Daedalic selbst entwickelt wird. Kennt ihr noch Machinarium, das vor über zehn Jahren, ebenfalls von Daedalic, herausgebracht wurde? An dieses herzallerliebste Science-Fiction-Märchen mit originellen Knobeleien und einem zauberhaften Bilderbuch-Stil musste ich sofort denken, als ich Life of Delta vom slowakischen Studio Airo Games zum ersten mal sah.

Der „Große Krieg“ hat die Menschheit ausgelöscht. Roboter und mutierte Echsen sind die einzigen Überlebenden auf der Erde. Aus rostigem Schrott und den Ruinen der Zivilisation haben sie sich wie in Wall-E oder Fallout ein neues Zuhause improvisiert. Ihr übernehmt die Rolle des sympathisch unbedarften Roboters Delta, der sein Zuhause im postapokalyptischen Tokio verlassen muss, um sich auf die Suche nach seinem Freund zu begeben. Das klassische Point-n-Click-Adventure besticht neben seiner herzerwärmenden Geschichte vor allem durch den Stil seiner unterschiedlichen Schauplätze: In dem gezeigten Abschnitt verschlägt es Delta in eine Wildwest-Stadt, in der Roboter die Rolle der Cowboys und Dinosaurier der Pferde übernehmen.

Life of Delta erscheint voraussichtlich 2022 für PC, Mac, Playstation, Xbox und Switch.

Life of Delta - Announcement Trailer Aus dem Hause Airo Games kommt mit Life of Detal ein postapokalyptisches Point-&-Click-Adventure.

Hidden Deep: Barotrauma trifft Das Ding aus einer anderen Welt

Hidden Deep wurde bereits vor zwei Monaten angekündigt und manch einer von euch mag vielleicht sogar schon die Demo gespielt haben, die im Rahmen des Steam-Spielefestivals veröffentlicht wurde. Auf den ersten Blick erinnert es an ein anderes Spiel von Daedalic: das ungewöhnliche 2D-Koop-Abenteuer Barotrauma. Doch der klaustrophobische Sci-Fi-Thriller des polnischen Ein-Mann-Entwicklers Cogwheel Studios wählt einen etwas anderen Ansatz.

Für Hidden Deep ließ er sich von Horrorfilm-Klassikern der 80er Jahre wie Das Ding aus einer anderen Welt, The Abyss oder dem ersten Alien inspirieren. In einer Mischung aus 2D-Singleplayer-Action und Puzzle-Game steuert ihr ein vierköpfiges Forscherteam, das in einer Bergbau-Einrichtung tief im Ozean auf monströse Kreaturen stößt. Indem eure vier Charaktere zusammenarbeiten, neue Gerätschaften finden oder Vehikel einsetzen, müsst ihr den Aliens in 50 Story-Missionen oder unendlich vielen zufällig generierten Levels entkommen, sie in Fallen locken – oder einfach nur irgendwie überleben …

Hidden Deep erscheint 2021 für PC. Auf Steam könnt ihr bereits eine kostenlose Demo herunterladen.

Hidden Deep - Future Games Show Trailer Auch der Sci-Fi-Thriller Hidden Deep hat im Rahmen der Future Games Show neue Eindrücke in einem Trailer erhalten.

Fling to the Finish: Fall Guys trifft Heave-Ho

Es war gewissermaßen das inoffizielle Spiel des ersten Corona-Lockdowns: Fall Guys, dieses kunterbunt fröhliche Wettrennen über einen Hindernis-Parcours. Stellt euch dieses Spielprinzip vor und kombiniert es mit dem gemeingefährlich-spaßigen Koop-Gameplay des Indie-Geheimtipps Heave-Ho – und heraus kommt Fling to the Finish, das von einer Gruppe Gamedesign-Studenten aus Philadelphia unter dem Namen Splitside Games entwickelt wurde.

Denn wie in Heave-Ho sind zwei Spieler über eine Art Gummiband aneinandergekettet und müssen nun gemeinsam gegen die Balance, allerlei Hindernisse, vor allem aber sich selbst kämpfen, indem sie sich je eine Hälfte des Controllers teilen. Chaotische Partien voller schallendem Gelächter sind da jetzt schon vorprogrammiert. Wir empfehlen einen Blick in den Trailer für instant gute Laune.

Fling to the Finish soll 2021 erstmal nur für den PC erscheinen. Aber angesichts des Spielprinzips können wir eine Switch-Umsetzung förmlich schon riechen.

Fling to the Finish - Announcement Trailer Mit Fling to the Finish hat Daedalic Entertainment einen neuen Funracer angekündigt.

Inkulinati: Monty Python trifft Darkest Dungeon

Es sieht aus wie ein Sketch von Monty-Python-Zeichner Terry Gilliam, spielt sich aber wie Darkest Dungeon: Inkulinati ist ein handgezeichnetes Rundenstrategiespiel im Stil mittelalterlicher Buchillustrationen, in dem nicht nur schwertschwingende Hasen und furzende Esel (!) gegeneinander antreten, sondern ihr auch historische Persönlichkeiten wie Dante oder sogar den Tod persönlich herausfordert.

Trotz seines derben Humors verspricht das Rundenstrategiespiel der polnischen Entwickler von Yaza Games ausgeklügelte taktisch Kämpfe, eine komplette Einzelspieler-Kampagne und darüber hinaus auch PvP via Hotseat.

Ursprünglich für Frühjahr 2021 angekündigt, erscheint Inkulinati nun Ende des Jahres für den PC. Umsetzungen für die Konsolen sind geplant.

Inkulinati - Teaser Trailer Mit Inkulinati wurde im Rahmen der Future Games Show ein neues Strategiespiel von Daedalic Entertainment angekündigt.

Der Herr der Ringe: Gollum

Für alle Infos zu Gollum, dem Action-Adventure aus dem Herr-der-Ringe-Universum von Daedalic, haben wir eine umfangreiche Vorschau für euch.