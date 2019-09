CD Projekt RED hatte in der Vergangenheit zwar betont, über einen Multiplayer-Modus für Cyberpunk 2077 nachzudenken, ob ein solcher wirklich kommen wird ließ man aber bislang offen. Heute beseitigte man endlich die letzte Unklarheit, ob es einen Mehrspieler-Part geben wird oder nicht.

Wie schon in The Witcher 3 wird CD Projekt RED in Cyberpunk 2077 natürlich wieder ein episches Rollenspiel-Erlebnis für Einzelspieler abliefern. Ob es einen angedachten Multiplayer-Part geben wird, ließ man jedoch zunächst offen, wenngleich man zumindest entsprechende Pläne bestätigte. Heute machte man jetzt Nägel mit Köpfen.

Via Twitter meldete sich das Studio zu Wort und bestätigte, dass Cyberpunk 2077 nun definitiv einen Mehrspieler-Modus erhalten wird. Den R&D-Status (Research & Development) hat man insoweit nun verlassen und mittlerweile konkreten Gedankengänge bezüglich dieses Multiplayer-Parts. Allerdings werden ihr einen solchen noch nicht zum Release des Spiels vorgesetzt bekommen.

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT