Auf der E3 wird in Kürze auch Cyberpunk 2077 wieder zu sehen sein. Im Vorfeld ist im Netz nun ein Bild der Standard Edition aufgetaucht. Bringt diese auch einen Hinweis auf den Release-Termin mit sich?

Allein die Tatsache, dass kurz vor der E3 2019 im Netz nun ein Bild der Standard Edition von Cyberpunk 2077 auftaucht, lässt darauf hoffen, dass CD Projekt RED im Verlauf der Messe womöglich einen Release-Termin nennen könnte. Während viele Spieler noch auf das laufende Jahr 2019 hoffen, hatte ein Insider zuletzt bereits berichtet, dass eine Verschiebung auf das neue Jahr 2020 sehr viel wahrscheinlicher sei.

In Polen ist nun eine Werbung vorab aufgetaucht, in der sich alles um die Standard Edition des Spiels dreht. Schon diese Spielfassung wird demnach eine ganze Reihe an Goodies und Extras zu bieten haben, darunter Sticker, eine Postkarte, eine Karte von Night City und einige digitale Inhalte.

Interessant wird es insoweit, als dass ein Handbuch gegenwärtig mit "Cyberpunk 2020 Manual" umschrieben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man sich dabei auf das originale Pen-&-Paper-RPG bezieht, das ja wirklich Cyberpunk 2020 hieß. Im Netz interpretieren Einige diesen Namen aber auch als Hinweis darauf, dass Cyberpunk 2077 inder Tat erst im kommenden Jahr erscheinen wird.

Während das noch weit hergeholt erscheint, deutet aber ein anderer Umstand darauf hin, dass Cyberpunk 2077 erst im neuen Jahr kommt: Das Marketing wird offenbar exakt so aufgebaut wie seiner Zeit bei The Witcher 3. Damals waren auf der E3 2014 Bilder der Standard Edition sowie der Collector's Edition in nahezu identischer Aufmachung offiziell präsentiert worden; gleichzeitig wurde ein Release-Termin im Februar 2015 angekündigt, der sich später jedoch noch bis Mai 2015 verzögerte. Sieht der Fahrplan in Bezug auf Cyberpunk 2077 nun ähnlich aus, dann erfolgt in Kürze die Präsentation der verschiedenen Spielfassungen samt Präsentation eines Release-Termins in 2020.

Über das Release-Gerücht halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, lassen euch zum Ausklang der Meldung aber mit den deutlich zuverlässigeren Infos zurück. Die Inhalte der Standard Edition des Spiels werden laut der Anzeige wie folgt aussehen:

Night City Map

Night City Postcard

Stickers

Compendium of Game Knowledge Booklet

Digital Rewards: Soundtrack Cyberpunk 2020 Manual Mini Artbook Wallpaper