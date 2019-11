Wird Cyberpunk 2077 an die unglaubliche Spieldauer von The Witcher 3 heranreichen? Laut CD Projekt RED nicht. Dafür soll das neue Spiel an anderer Stelle punkten.

Nach The Witcher 3 assoziieren Fans die Arbeit von CD Projekt Red mit schier endlosen Rollenspielen. Die Vermutung, dass Cyberpunk 2077, as am 16. April 2020 erscheint, ähnlich lang ausfällt, liegt also nahe. Doch offenbar wird das futuristische Spiel etwas kürzer ausfallen als das letzte Projekt der Polen, wie aus einem Event in Warschau hervorgeht, das der Reddit-Nutzer shavod besuchte. Die Spielzeit soll aber zugunsten eines erhöhten Wiederspielwerts verringert werden.

Viele Nebenquests werden abzweigende Pfade haben, die immer mal wieder mit anderen Missionen verstrickt sein können. Laut shavod sollen Nebenaufgaben zu noch mehr Nebenaufgaben führen, die erneut Einfluss auf die nächsten Aufgaben und Haupthandlung haben sollen. Daher soll es schwer sein, zweimal hintereinander den selben Ablauf zu erleben. Multiple Enden sollen ebenfalls einen Einfluss auf den Wiederspielwert haben. Shavod berichtet davon, dass CD Projekt RED eine "sehr coole Art" plant, um Spieler nach dem ersten Durchlauf zum nächsten Durchlauf zu bewegen.

Tatsächlich sei aber noch gar nicht überprüft worden, wie lange Cyberpunk 2077 gehen werde. Die Entwickler haben eine derartige Aussage lediglich anhand der Hauptstory und der größeren Nebenquests grob ermittelt.