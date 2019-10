Im kommenden April erscheint das neue Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 aus dem Hause CD Projekt RED für PC, PS4 und Xbox One. Doch wie ist es um eine Switch-Fassung bestellt? Dazu hat sich das Studio nun geäußert.

Nachdem The Witcher 3: Wild Hunt auf PC, PS4 und Xbox One riesige Erfolge gefeiert hat, erscheint das Epos nun auch für die Switch. Auch das nächste Projekt der Spieleschmiede CD Projekt RED, das vielversprechende Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077, ist zunächst für die drei erstgenannten Plattformen eingeplant. Könnte der Titel dann später doch noch auch für die Nintendo-Konsole folgen?

Eine finale Antwort - das können wir an dieser Stelle vorweg nehmen - liefert CD Projekt RED auf diese Frage gegenwärtig nicht. Schließlich dürfte das auch davon abhängig, inwieweit eine solche Umsetzung technisch überhaupt möglich wäre, denn Cyberpunk 2077 setzt grafisch noch einmal eine Ecke gegenüber The Witcher 3 drauf.

Dementsprechend zeigte sich John Mamais von CD Projekt RED gegenüber den Kollegen von Gamespot auf der PAX Australia zuletzt eher bedeckt, was eine Switch-Umsetzung betrifft: "Wer hätte gedacht, dass ein Spiel wie The Witcher 3 auf der Switch möglich wäre, also wer weiß das schon?", so Mamais angesprochen auf eine mögliche Switch-Fassung. "Ich denke wir werden sehen, ob wir uns dazu entscheiden, es auf die Switch zu bringen, wenn wir dazu in der Lage sind. Vielleicht eher nicht", klingt er anschließend aber durchaus eher pessimistisch.

Wenn eine Switch-Version von Cyberpunk 2077 überhaupt denkbar ist, dann wohl eher spürbar nach dem Release der Fassung für PC, PS4 und Xbox One. Diese erscheint am 16. April 2020.