Wie laufen die Quests in Cyberpunk 2077 ab? Jetzt hat ein Quest-Designer von CD Projekt Red nähere Details bekannt gegeben.

Phillipp Weber, Quest-Designer von CD Projekt RED, arbeitet derzeit an Cyberpunk 2077 und hat sich über die Komplexität der einzelnen Aufgaben im Spiel geäußert. In dem heiß erwarteten Rollenspiel soll es möglich sein, dass ihr bestimmte Quests auf drei bis fünf unterschiedliche Wege absolvieren könnt.

Dies kommt dadurch zustande, dass das Design der Missionen komplexer ist als beispielsweise noch in The Witcher 3 und somit neue Möglichkeiten entstehen. Als Quest-Designer muss Philipp also alle Features, die das Spiel bietet, in Betracht ziehen. Ein Beispiel dafür ist die Netrunning-Fähigkeit. Die Aussagen lassen darauf schließen, dass man auch in Cyberpunk 2077 drastische Entscheidungen treffen muss. Die Geschichte dürfte also in viele unterschiedliche Richtungen gleiten und passt sich entsprechend eurer getroffenen Auswahl an.

Einen Termin für das Rollenspiel gibt es bisher noch nicht. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Lady Gaga möglicherweise einen Auftritt in Cyberpunk 2077 hat.