So klingt Keanu Reeves in der deutschen Fassung

Auf der E3 2019 wurde bekannt gegeben, dass Hollywood-Star Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 eine Rolle übernehmen wird. Kurz vor dem gamescom-Auftritt gibt es jetzt Details zur deutschen Synchronisation.

CD Projekt RED wird auch in der deutschen Fassung von Cyberpunk 2077 für Hollywood-Flair sorgen, nachdem ein Auftritt von Keanu Reeves in der Rolle des Johnny Silverhand auf der E3 bestätigt wurde. In der hiesigen Fassung werdet ihr nämlich auch den originalen Synchronsprecher von Reeves, Benjamin Völz, zu hören bekommen.

Völz selbst kommentiert seinen Auftritt in der deutschsprachigen Version von Cyberpunk 2077: "Meine Schwäche für urbane Dystopien und Cyberpunk hat ihre Wurzeln in der deutschen Version des Director's Cut von Blade Runner, die ich 1992 bearbeitet habe."

Die deutsche Sprachfassung von Cyberpunk 2077 wird in Köln auf der gamescom erstmals dem Publikum präsentiert werden. Mikolaj Szwed, der für die Lokalisierungsarbeiten bei CD Projekt RED verantwortlich ist, sagt diesbezüglich: "Unser Inhouse-Lokalisationsteam hat sich viel Zeit genommen, um in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei GlobaLoc in Berlin die bestmöglichen Sprecher und Sprecherinnen für die deutsche Fassung von Cyberpunk 2077 zu finden. Wir freuen uns nun sehr darauf, die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit im Rahmen der gamescom zu präsentieren."

Auf der Kölner Publikumsmesse wird jeweils die erste Gameplay-Präsentation des Tages auf Basis der deutschen Version abgehalten, alle übrigen Vorführungen finden zunächst aber in englischer Sprache statt. Den Stand mit dem Spiel findet ihr in Halle 6.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One.