Cyberpunk 2077 soll im kommenden Jahr bekanntermaßen auf PC, PS4 und Xbox One durchstarten. Dazu gesellt sich nun auch noch eine weitere Plattform.

Google werkelt weiter fleißig an einem sehenswerten Spiele-Line-up für den hauseigenen Streaming-Dienst Stadia. Anlässlich einer weiteren Ausgabe von "Stadia Connect" zur gamescom 2019 in Köln hat das Unternehmen zusammen mit CD Projekt RED nun auch bestätigt, dass das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 für den Game-Streaming-Dienst zu haben sein wird.

Das fesselnde neue First-Person-Rollenspiel der Macher von The Witcher 3: Wild Hunt wird sich damit auch auf Googles Cloud-basierter Spieleplattform zocken lassen, allerdings wohl nicht direkt zum Launch der anderen Fassungen am 16. April 2020. Während man in der Ankündigung nämlich für PC, Xbox One und PS4 eben jenen Termin wiederholte und bekräftigte, sprach man in Bezug auf die neue Stadia-Fassung nun von einem Release "noch im selben Jahr".

Über die pauschale Angabe 2020 hinaus gibt es also noch keine nähere Aussage zum Release-Termin auf Stadia; weitere Details sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Dafür veröffentlichte man ein neues Video, das weitere Hintergründe zur Stadia-Ankündigung des Open-World-Titels für euch bereit hält.