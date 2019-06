Viele hatten im Vorfeld der E3 2019 die Hoffnung gehegt, dass es womöglich endlich einen Release-Termin des vielversprechenden Cyberpunk 2077 geben wird - und diese Hoffnungen wurden tatsächlich erhört.

CD Projekt RED hatte auf der diesjährige E3 2019 auf der Pressekonferenz von Microsoft am heutigen Abend einen großen Auftritt. Zunächst wurde ein umfassender frischer Cinematic-Trailer gezeigt, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt - doch das waren längst nicht die einzigen neuen Infos und Eindrücke.

Anschließend betrat kein Geringerer als Hollywood-Star Keanu Reeves die Bühne um eine Zusammenarbeit mit CD Projekt RED zu bestätigen. Im Sci-Fi-Rollenspiel wird er den Charakter Johnny Silverhand verkörpern, einem legendären Rocker. Für diesen stand der aus "The Matrix" und "John Wick" bekannte Schauspieler auch per Full-Body-Motion-Capturing Pate; zudem leiht er ihm natürlich seine Stimme.

Die Entwickler setzten bei Microsoft aber noch einmal einen drauf: Das Spiel lässt sich ab sofort im Xbox Store vorbestellen, auch weil der Release-Termin tatsächlich endlich feststeht. Auch hier bestätigten Spekulationen, wonach die polnischen Entwickler einen ähnlichen Fahrplan wählen könnten, wie bei The Witcher 3. Ihr müsst euch daher noch bis ins kommende Jahr gedulden, bis ihr Cyberpunk 2077 in Händen halten könnt. Die RPG-Hoffnung wird ab dem 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One zu haben sein.

Neben der geleakten Standard Edition wird es auch eine Collector's Edition geben, die einige Sammlergegenstände mit sich bringt. Unter anderem dürft ihr euch auf eine 25 cm große Statue des Hauptprotagonisten V, ein Steelbook-Case, ein Artbook im Hardcover und mehr freuen.