Zuletzt konnte CD Projekt RED ja bereits für den nordamerikanischen Raum einen Publisher für das vielversprechende Cyberpunk 2077 präsentieren. Jetzt steht ein entsprechender Partner nun auch für den hiesigen europäischen Raum parat.

Die Witcher-Macher von CD Projekt RED arbeiten derzeit am Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077, das als eines der am meisten erwarteten Spiele überhaupt gilt. Nachdem man für diesen Titel zuletzt Warner Bros. Interactive Entertainment als Publishing-Partner in Nordamerika präsentieren konnte, steht jetzt auch ein Partner für Europa fest.

In einer Pressemitteilung wurde heute bekannt gegeben, dass in hiesigen Gefilden Bandai Namco für den Vertrieb von Cyberpunk 2077 verantwortlich sein wird. Einen entsprechenden Deal hat CD Projekt RED mit dem Publisher nun für insgesamt 24 europäische Länder unterschrieben.

Michal Nowakowski von CD Projekt RED kommentiert den Vertragsabschluss wie folgt: "Unsere derzeitige Vertriebspartnerschaft mit Bandai Namco basiert auf dem starken Fundament und dem Vertrauen, das wir bereits in früheren Projekten aufgebaut haben. Wir haben schon bei The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt erfolgreich zusammengearbeitet und ich bin überzeugt, dass Bandai Namco sich gut um Cyberpunk 2077 kümmern wird.“



Bandai Namco wird für den Vertrieb und die Vermarktung von Cyberpunk 2077 in Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Malta, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Niederlande, Zypern und Großbritannien zuständig sein. Einen Release-Termin für das Spiel gibt es zunächst weiter nicht.