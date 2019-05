Vermutlich im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Microsoft wird Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED seinen nächsten großen Auftritt machen. Schon im Vorfeld der Messe steht aber bereits ein Feature fest, auf das ihr zum Release verzichten müsst.

Von der E3 in Los Angeles erwarten wir uns in Kürze wieder etliche neue Infos zur Sci-Fi-RPG-Hoffnung Cyberpunk 2077 der Witcher-Macher von CD Projekt RED. Einen Infohappen haben die Macher nun aber schon vorher bestätigt: Ein beliebtes Feature wird zumindest zum Verkaufsstart definitiv noch nicht an Bord sein.

Ein Fan hatte via Twitter beim offiziellen Account angefragt, ob auch Cyberpunk 2077 wieder Mods unterstützen wird, doch auf solche Modifikationen werdet ihr verzichten müssen. Die offizielle Antwort via Twitter ließ verlauten, dass "keinerlei Pläne" für ein solches vor allen Dingen auf dem PC beliebtes Feature gebe.

Das Thema wurde aber in den offiziellen Foren zum Spiel noch weiter diskutiert und es gibt jetzt zumindest etwas Hoffnung. Community Lead Marcin Momot hat sich nämlich zu Wort gemeldet und bekräftigt, dass man den Mod-Support nicht generell für die Zukunft ad acta legen möchte. Aktuell sei man schlicht auf die Fertigstellung des eigentlichen Spiels fokussiert, was nicht heiße, dass man das Feature zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise doch noch angehe.

"Wir können euch diesbezüglich aktuell keinerlei Pläne bestätigen. Natürlich würden wir die Modding-Community in der Zukunft liebend gerne unterstützen, aber im Augenblick wollen wir uns zunächst auf die Veröffentlichung des Spiels konzentrieren", so Momot.

Kurzum: Sollte sich nach dem Release ein ausreichendes Interesse am Mod-Support formieren, dann dürfte CD Projekt RED wohl doch noch tätig werden. Ähnlich war man schließlich auch bei The Witcher 3 zuvor verfahren.

Cyberpunk 2077 hat noch keinen Release-Termin, neue Infos wurden aber für die E3 Mitte Juni in Aussicht gestellt.