Einer der größten Titel auf der diesjährigen E3 war sicherlich Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED. Das RPG-Epos soll im April 2020 erscheinen, weshalb sich die Frage stellt, wann es wieder neue Eindrücke vor dem Release geben wird.

Wie schon im vergangenen Jahr wurde auch diesmal wieder eine Gameplay-Demo der Rollenspiel-Hoffnung Cyberpunk 2077 auf der E3 in Los Angeles gezeigt. Hinter verschlossenen Türen präsentierte CD Projekt RED den versammelten Journalisten jeweils eine rund 30-minütige Gameplay-Demo. Doch wann gibt es nun die nächsten frischen Szenen? Schließlich liegt der Release noch in ferner Zukunft!

Marcin Momot von CD Projekt RED hat diese Frage aus der Community nun aufgegriffen und Feedback via Twitter geteilt. Demnach wird man eine erweiterte Version der E3-Gameplay-Demo noch länger auf sich warten lassen. Das bedeutet gleichzeitig, dass diese leider auch auf der gamescom in Köln in diesem Jahr keine Rolle spielen wird.

Vielmehr haben die Mannen des Entwicklerstudios die PAX West auserkoren, um frische Spielszenen aus dem Titel vorzustellen. Das US-Event soll nach der gamescom im Zeitraum vom 30. August bis zum 03. September in Seattle stattfinden.

Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.