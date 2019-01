Cyberpunk 2077 ist ohne Zweifel einer der am heißesten erwarteten Titel, doch noch weiß keiner so recht, wann CD Projekt RED den Titel veröffentlichen will. Das liegt euch daran, weil die Entwicklung nach der ursprünglichen Ankündigung erst mit Verspätung richtig Fahrt aufnahm.

Die Mannen von CD Projekt RED gelten als einer der besten Rollenspiel-Entwickler in der Spielebranche - logisch, dass Gamer daher sehnsüchtig auf das ambitionierte Sci-Fi-Projekt Cyberpunk 2077 warten. Doch wann kommt das Spiel? Ist es 2019 soweit? Das können wir weiterhin nicht mit Gewissheit sagen, doch zum Entwicklungsprozess gibt es nun einige neue Details.

Wer dachte, dass sich Cyberpunk 2077 seit der ursprünglichen Ankündigung direkt schon voll in Entwicklung befand, der sieht sich getäuscht. Vielmehr hat sich CD Projekt RED bis 2014 auf die Fertigstellung des Add-ons The Witcher 3: Hearts of Stone konzentriert, das 2015 erschien. Erst nach der Erweiterung konzentrierte sich der Großteil des Studios dann wirklich auf Cyberpunk 2077, obwohl später mit Blood and Wine noch ein Add-on zu The Witcher 3 folgte.

Formal wurde Cyberpunk 2077 schon im Jahr 2013 angekündigt; damals veröffentlichte das Studio einen ersten Cinematic-Trailer. Wenn ein solcher Titel der Öffentlichkeit präsentiert wird, dann befindet sich dieser im Regelfall schon einige Zeit in der Mache. Nicht so in diesem Fall: Zwar begannen erste Arbeiten schon Anfang 2012, wie Lead Cinematic Animator Maciej Pietras in einem Interview nun einräumt, allerdings eben nur von einem rudimentären Teil des Teams.

Bleibt die Frage: Werden die Macher in diesem Jahr mit Cyberpunk 2077 fertig?