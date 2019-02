CD Projekt RED hatte in der Vergangenheit ja schon epische Rollenspiele abgeliefert, doch das neue Cyberpunk 2077 soll wahrlich alles in den Schatten stellen. Das wird schon an der Tatsache ersichtlich, wie groß das Entwicklerteam im Vergleich zu The Witcher 3 ist.

Nach den Erfolgen der Witcher-Reihe hat CD Projekt RED ein grundsolides und hervorragendes finanzielles Fundament, um mit Cyberpunk 2077 nun ein extrem ambitioniertes neues Sci-Fi-Rollenspiel voranzutreiben. Das äußert sich auch in der Größe des Entwicklerteams, das noch einmal spürbar gegenüber The Witcher 3 angewachsen ist - und dabei war das letzte Abenteuer von Geralt schon episch.

Wie nun bekannt wurde, arbeiten an Cyberpunk 2077 tatsächlich mehr als 60 Prozent mehr Mitarbeiter, als an The Witcher 3. Das berichtet das polnische Investment-Magazin StockWatch im Kontext des Abgangs von Sebastien Stepien. Der Creative Director von Cyberpunk 2077 kehrte CD Projekt RED unlängst dennoch den Rücken, um sich Kult-Entwickler Blizzard Entertainment anzuschließen.

Weiter heißt es, dass das Fehlen von Stepien künftig keinerlei Auswirkung auf den Entwicklungsprozess von Cyberpunk 2077 haben soll; dieser soll mit der gleichen Geschwindigkeit weiter vorangetrieben werden. Kein Wunder: Denn auch wenn ein wichtiger Kopf von Bord geht, so sollte davon nicht unbedingt die Arbeit von sage und schreibe über 400 (!) Entwicklern so eklatant beeinflusst werden, als dass es zu schwerwiegenden Verzögerungen käme.

Zum Vergleich: An The Witcher 3: Wild Hunt arbeitete zum gleichen Entwicklungsstand wie jetzt bei Cyberpunk 2077 rund 250 Leute, ein Qualitätssicherungs-Team bereits eingerechnet, obwohl dieses outgesourct wurde. Gegenüber dem letzten RPG von CD Projekt RED ist die involvierte Belegschaft damit um rund 60 Prozent angewachsen.

Die Erwartungen an das neue Spiel sind riesig. In technischer Hinsicht will der Entwickler die Qualität von Red Dead Redemption 2 mindestens ebenfalls erreichen. Aktuell ist der Titel bereits von Anfang bis Ende spielbar, bislang gibt es aber immer noch keinen Release-Termin. Die Veröffentlichung wird noch für PC, PS4 und Xbox One erwartet, Next-Gen-Überraschungen können gegenwärtig aber ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.