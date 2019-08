Eigentlich ist für das kommende RPG-Epos Cyberpunk 2077 auch ein Multiplayer-Modus vorgesehen, den es auf jeden Fall aber nicht schon zum Release geben wird. Womöglich kommt dieser aber am Ende auch gar nicht.

In einem neuen Interview zur gamescom äußerte Entwickler CD Projekt RED nun durchaus auch einige Bedenken in Bezug auf den eigentlich geplanten Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077. Senior Concept Artist Marthe Jonkers räumt dabei ein, dass dieser am Ende auch nicht nach dem eigentlichen Release nachgeliefert werden könnte und womöglich gar nicht erscheint.

"Es ist möglich, dass es nicht passt, wenn es eben nicht passt. Wir würden am Ende niemals etwas machen, das nicht mindestens den Standard von The Witcher auch in Cyberpunk erfüllt. Ich weiß daher nicht, was die Zukunft bereit hält, aber wir werden sicherstellen, dass alles was wir machen eine hohe Qualität aufweisen wird", so Jonkers angesprochen auf den Multiplayer-Part.

Schlussendlich wolle man laut dem Entwickler nicht einfach nur einen Multiplayer-Modus veröffentlichen, nur dass es am Ende einen solchen überhaupt gibt. "Wir beschäftigen uns mit einem Multiplayer-Modus, aber wir sind zunächst voll und ganz auf die Singleplayer-Erfahrung fokussiert - und das ist das, was ihr in 2020 bekommen werdet. Das bedeutet nicht, dass wir den Multiplayer ausschließen, aber es heißt genauso wenig, dass wir auf jeden Fall ja sagen werden. Wir sind immer noch in einer R&D-Phase."

R&D steht für "Research & Development", das heißt man lotet intern immer noch aus, wie ein Mehrspieler-Part funktionieren könne.

Cyberpunk 2077 soll ab dem 16. April 2020 für PC, PS4, Xbox One und Stadia erhältlich sein. Am Spiel werkeln über 400 Mitarbeiter. Zum Vergleich: An The Witcher 3 werkelten noch 200 Entwickler, das Team wurde also mehr als verdoppelt.