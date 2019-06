Einer der größten Titel auf der diesjährigen E3 2019 in Los Angeles war sicherlich Cyberpunk 2077. Fans lechzen nach neuen Infos für das neueste RPG der Witcher-Macher - und dürfen sich nun womöglich auf einen populären Spielmodus für den Titel freuen.

In einem Reddit-Beitrag wurde wieder ein Themenfeld rund um das kommende Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 aufgegriffen. Dabei geht es um den populären Spielmodus "New Game+", den heutzutage immer mehr Titel spendiert bekommen und der es womöglich auch in Cyberpunk 2077 schaffen wird.

Worum geht's? In "New Game+" könnt ihr nach eurem ersten Durchlauf durch ein Spiel mit eurem bestehenden Charakter von vorne starten. Dabei behaltet ihr im Regelfall eure bis dahin verdienten Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände, könnt die Story aber noch einmal genießen und dabei andere Entscheidungen treffen bzw. euren Charakter weiter fortentwickeln.

Genau einen solchen Modus legt nun eine Aussage von Lead Quest Designer Pawel Sasko via Twitter-Direktnachricht nahe. Der Reddit-Nutzer CaptainGJB hat diesen nämlich gefragt, ob es möglich sein wird, jede einzelne Fähigkeit und jede einzelne Statistik eines Charakters komplatt ausreizen zu können.

Darauf antwortete Sasko: "Die Charakterentwicklung ist etwas, woran wir noch arbeiten. Das kann sich im Laufe der Zeit noch ändern und wir schauen uns noch nach der besten Formel für das Spiel um. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr alles in einem einzigen Durchlauf ausreizen könnt. Es würde in einem Spiel, das sich über Wiederspielbarkeitswert und Entscheidungen definiert, recht wenig Sinn ergeben, wenn wir gleichzeitig den Spielern ermöglichen würden, alle Statistiken in einem ersten Durchlauf auszureizen."

Dabei ist es vor allen Dingen die Formulierung "in einem ersten Durchlauf", die Fans im Netz aufhorchen lässt, denn diese deutet schon sehr darauf hin, dass ihr in Cyberpunk 2077 mit dem gleichen Charakter mehrere Durchläufe starten könnt - auch wenn das Stichwort "New Game+" nicht explizit fällt. Dass die Aussage zudem im Kontext des Ausreizens der Charakterstatistiken fällt, legt zudem die Vermutung nahe, dass ihr in einem zweiten Durchlauf eure bisherigen Verdienste übernehmen dürft.

CD Projekt RED hatte einen solchen Spielmodus auch für The Witcher 3 veröffentlicht, allerdings erst nach dem Release. Die Chance könnte daher recht groß sein, dass "New Game+" auch in Cyberpunk 2077 ein Comeback gibt - vielleicht ja dann auch erst im Rahmen eines großen DLCs wie zu The Witcher 3.