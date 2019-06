Für die aktuelle Konsolengeneration befinden sich noch etliche Blockbuster in Arbeit, darunter unter anderem Cyberpunk 2077 sowie das PS4-exklusive Ghost of Tsushima. Release-Termine haben beide Spiele noch nicht. Jetzt äußert sich diesbezüglich jedoch ein Insider! Reicht es noch für einen Release in 2019?

Nachdem Death Stranding zuletzt für November 2019 bestätigt wurde, hatten viele Spieler auch auf eine Ankündigung in Bezug auf The Last of Us: Part II gehofft. Schließlich hatte es im Vorfeld Spekulationen im Netz gegeben, wonach ein neuer Trailer veröffentlicht werden und zudem den Release-Termin enthüllen soll. Der Videoclip blieb aus und zudem sorgte dann der für gewöhnlich äußerst gut informierte Insider Jason Schreier von Kotaku für Ernüchterung: Das Spiel könnte nun auf Anfang 2020 verschoben worden sein.

Das kommende Jahr könnte aber womöglich nur so vor Blockbustern strotzen, wenn man nun weiteren Aussagen von Jason Schreier Glauben schenken mag. Dieser berichtet nun via Twitter, dass beispielsweise auch Cyberpunk 2077 nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2020 erscheinen wird. Hierfür beruft er sich auf gleich drei anonyme Quellen - und wenn Schreier etwas in die Welt setzt, dann ist es oftmals schon fast als Fakt hinzunehmen.

This has gotten a lot of Reddit attention so some clarity: I've heard from three sources that Cyberpunk was aiming for 2019, but belief around the studio was that it was an unrealistic target. I expect first half 2020 or maybe even an E3 announcement of 2019, then a delay to 2020 https://t.co/8QsOatEFfJ — Jason Schreier (@jasonschreier) 31. Mai 2019

CD Projekt RED hatte in der Tat einen Release noch 2019 anvisiert, die erwähnten Quellen berichten Schreier jedoch nun, dass dieses Zeitfenster unrealistisch und nicht einzuhalten sei. Eine E3-Ankündigung in irgendeiner Form wäre laut dem Kotaku-Insider denkbar, doch selbst in diesem Fall wird dann zu einem späteren Zeitpunkt definitiv eine Verschiebung auf 2020 kommuniziert werden.

Wenig später äußerte er sich auch zu einem Tweet eines Fans, der nüchtern feststellt, dass 2020 ein ziemlich üppiges Spielejahr werden könnte. Neben Cyberpunk 2077 würden sich in diesem ja auch weitere Top-Hits tummeln, darunter wohl Ghost of Tsushima. Schreier stellte insoweit fest, dass die Aussagen des Nutzers zutreffend seien und laut seinen Infos das vielversprechende Action-Epos, welches exklusiv für PS4 erscheinen wird, ebenfalls erst 2020 auf den Markt kommt.

Based on what I've heard, yes to all of those. 2020 gonna be wild — Jason Schreier (@jasonschreier) 31. Mai 2019