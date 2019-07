Wie viele Freiheiten wird euch Cyberpunk 2077 lassen? Gerade im Hinblick auf NPCs ist einiges möglich, Gewalt wird aber nicht gegenüber jeder Figur toleriert.

Wie werden NPCs in Cyberpunk 2077 darauf reagieren, wenn ihr sie mit einer Waffe bedroht? Überhaupt nicht? Wendet ihr den Lauf ab? Oder laufen sie panisch davon. Auf Reddit fragten sich Fans des Open-World-Spiels, das am 16. April 2020 erscheint, ähnliches. Der User Masoncool4566 fragte den Entwickler, wie mit den Stadtbewohnern in gewaltvoller Weise interagiert werden kann. Tatsächlich bekam er von CD Projekt RED eine Antwort: "Hallo - es wird nicht möglich sein, Kinder oder NPCs anzugreifen, die wichtig für die Handlung sind, abgesehen davon kannst du dich gegenüber den meisten Personen aggressiv verhalten."

Gegenüber PCGamer bestätigte das Studio diese Information in einer E-Mail. Darin wurde das Thema noch etwas weiter erläutert. So wird es Areale geben, in denen aggressives Verhalten zusätzliche Konsequenzen nach sich trägt. Wer in Gebieten Ärger macht, die von der Polizei oder Gangs kontrolliert werden, nehmen sie euch aufs Korn.

Alternativ dazu könnt ihr es aber auch damit versuchen, Cyberpunk 2077 schleichend durchzuspielen. Schließlich wurde vor längerer Zeit bestätigt, dass ihr das gesamte Spiel abschließen könnt, ohne auch nur einen Gegner zu töten. Wie wäre es mal damit?