Nicht erst seit dem unlängst präsentierten neuen E3-Trailer zählt Cyberpunk 2077 zu einem der am meisten erwarteten Titel überhaupt. Mittlerweile steht der Release-Termin fest, doch wird es schon zur Veröffentlichung auch einen Multiplayer-Part geben?

Seit der E3 2019 hat Cyberpunk 2077 mit dem 16. April 2020 endlich einen konkreten Release-Termin, doch was bekommen Rollenspiel-Fans an diesem Tag tatsächlich alles an die Hand? Wird es direkt vom Start weg auch eine Multiplayer-Komponente geben? Darauf gibt es nun eine offizielle Antwort!

Gerüchte um einen Multiplayer-Part in Cyberpunk 2077 halten sich im Netz schon länger, doch sollte es eine solche wirklich geben, dann wird das nicht bereits zum Release der Fall sein. Spekulationen besagten, dass sich im Multiplayer Spieler in den vielen Bars und Clubs von Night City treffen, austauschen und an Aktivitäten dort teilnehmen können sollen.

Lead Quest Designer Pawel Sasko sagte auf der E3 2019 nun jedoch, dass der "einzige Fokus" des Entwicklerteams "auf dem Singleplayer" liege. Sollte tatsächlich auch etwas in Sachen Multiplayer aufgegriffen werden, werde es "definitiv nach dem Release" geschehen. Insoweit habe es laut Sasko aber tatsächlich "einige Diskussionen" gegeben, wobei Vergleiche zu GTA Online gezogen wurden. Man wolle aber in jedem Fall sicherstellen, dass alle Spielinhalte auch tatsächlich dem Stil von CD Projekt RED entsprechen.

Auch hinter verschlossenen Türen hat CD Projekt RED bislang stets ausschließlich Singleplayer-Inhalte aus Cyberpunk 2077 präsentiert; ein mögliches Multiplayer-Feature dürfte insoweit - insbesondere in Anbetracht der neuen Aussagen - noch weiter entfernt sein. Wer echte Kost von CD Projekt RED möchte, wird damit aber vermutlich auch nur bedingt ein Problem haben.

Ob und wann eine Multiplayer-Komponente für das Spiel erscheinen wird, ist auch nach den Aussagen von Sasko noch offen.