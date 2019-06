Auf der E3 wurde mit dem 16. April 2020 endlich der Release-Termin für Cyberpunk 2077 angekündigt, doch ihr werdet euch schon vorher mit der Welt des Titels befassen können. Jetzt wurde nämlich ein besonderes Prequel in Aussicht gestellt.

Die Witcher-Macher von CD Projekt RED werkeln gegenwärtig unter Hochdruck an der Fertigstellung der Rollenspiel-Hoffnung Cyberpunk 2077, die dann ab dem 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein soll. Schon vorher wird es mit dem "Cyberpunk Red Jumpstart Kit" jedoch ein Prequel geben, das euch in die Welt des Titels abtauchen lässt.

Cyberpunk 2077 hat seine Wurzeln nämlich im Tabletop-Gaming - und eben jenes originale Brettspiel erhält jetzt eine neue Erweiterung, die als überleitende Hintergrundgeschichte für das neue Sci-Fi-RPG von CD Projekt RED dienen soll.

Das originale Tabletop-Spiel erhält mit dem "Cyberpunk Red Jumpstart Kit" ein spezielles neues Starter-Set, welches sein Debüt am 01. August 2019 auf der Gen Con 2019 in den Vereinigten Staaten feiern wird. Die vollständige Version des Tabletop-Rollenspiels soll dann via Publisher R. Talsorian Games später in diesem Jahr bei etlichen Händlern erfolgen. Die Erweiterung zu "Cyberpunk 2020" macht euch dann mit der Spielwelt sowie den Charakteren des Videospiels selbst vertraut.

In den USA soll das Starter Kit 29,99 Dollar kosten und wird ein vollständiges Cyberpunk-Abenteuer inklusive Regelbuch und Buch mit Hintergründen zu Setting und Charakteren umfassen; das Abenteuer könnt ihr dann zusammen mit Freunden genießen. Zudem sind auch Würfel, Karten, ein Charakter-Set und mehr enthalten.

Das ursprünglich von Game Designer Mike Pondsmith entworfene Sci-Fi-Tabletop-RPG erschien bereits 1988 als "Cyberpunk 2013". Bekannter wurde das Spiel dann über die zweite Edition namens "Cyberpunk 2020", in deren Welt auch das Videospiel angesiedelt ist. "Cyberpunk Red" wird nun die Brücke zwischen Tabletop- und Videospiel und fungiert damit offiziell als Prequel für Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One.