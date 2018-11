The Witcher 3 gilt ja gemeinhin als episches Rollenspiel, doch mit dem neuen Sci-Fi-Titel Cyberpunk 2077 wollen die Mannen von CD Projekt RED in Sachen Größe noch einmal einen drauf legen. Auf den entscheidenden Unterschied sind die Macher nun näher eingegangen.

Das kommende Cyberpunk 2077 soll ja eine riesige offene Spielwelt zu bieten haben, doch wie substantiell wird diese dann wirklich sein? Fans wollen natürlich wissen, ob diese Welt dann auch mit Leben gefüllt wird und wie groß diese im Vergleich zum bekannten The Witcher 3 ausfällt. Ein Anhänger hat deshalb nun direkt über die offizielle Facebook-Seite zum Spiel bei den Machern angefragt und auch eine Antwort erhalten.

Die konkrete Spielwelt von Cyberpunk 2077 könne im Vergleich zu The Witcher 3 gegenwärtig noch nicht beziffert werden, schlicht weil diese noch nicht im Detail vermessen wurde. Laut CD Projekt RED wird Night City im neuen Sci-Fi-Epos sechs Distrikte zu bieten haben - und diese haben im Vergleich zum letzten RPG des Studios einen entscheidenden Vorteil.

Während The Witcher 3 weitestgehend flach war, was die Ausrichtung der Spielwelt betrifft, wird es in Cyberpunk 2077 aufgrund des futuristischen Settings zahlreiche Gebäude und Skyscraper geben, die in die Höhe wachsen. Und das wiederum hat nicht nur einen optischen Effekt, denn laut den Machern werden unzählige dieser Gebäude tatsächlich auch zu betreten sein.

Innerhalb der Hochhäuser erwarten euch dann etliche Etagen, die ihr wirklich erkunden könnt und allein auf einzelnen Etagen soll es mitunter zahlreiche Aktivitäten und Aufgaben geben. Um welche Aktivitäten es sich dabei im Einzelnen handelt, dazu hat CD Projekt RED bislang noch keine Aussage getroffen. Früher hatte man aber schon betont, dass es zahlreiche Nebenquests geben wird, die sich wie komplette Handlungsstränge anfühlen sollen. Gut möglich also, dass ihr im Spiel mit einem ganzen Sack voller Aufgaben loslegen könnt, nachdem ihr zuvor einfach nur ein Hochhaus betreten hattet.

Cyberpunk 2077 wird für PC, PS4 und Xbox One erwartet, hat aktuell aber noch keinen Release-Termin.