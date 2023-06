Wer mal einen Blick in die Credits von Cyberpunk 2077 geworfen hat, der weiß: es sind verdammt viele. Die Liste ist mit dem neuen Update nochmals um einiges länger geworden.

CD Projekt RED scheint viel Wert darauf zu legen, dass wirklich jeder Beteiligte an Cyberpunk 2077 auch in den Credits auftaucht. Stand 2020 waren dort bereits 3.545 Personen namentlich aufgeführt - eine irre Menge und wer da komplett durchscrollen will, sollte viel Zeit mitbringen.

Mit dem Update 1.63, das kürzlich eingespielt wurde, ist die Liste nochmals um einiges länger geworden, denn das Studio hat sich die Mühe gemacht, sie um wirklich alle Sprecher der verschiedenen Lokalisierungen zu ergänzen. Das bedeutet: die Credits sind nochmals um 1.600 Namen gewachsen.

"Ursprünglich hatten wir nur die Hauptdarsteller im Abspann, aber vor ein paar Monaten haben wir beschlossen, dass das nicht genug und nicht richtig ist, also haben wir sie alle im Abspann aufgeführt. Wir haben jetzt 6,5K Einträge in unseren Credits und mehr als 5,5K Personen, die dort erwähnt werden", so Senior Localization Project Manager Alexander Radkevich.

Es mag ein wenig seltsam erscheinen, diese Änderung so lange nach der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 vorzunehmen, aber in den letzten Jahren wurde die Notwendigkeit einer angemessenen Namensnennung in Videospielen zunehmend anerkannt. Immerhin kann die Nennung in den Credits ja auch als Beleg für frühere Arbeiten im Falle von Bewerbungen für zukünftige Projekte genutzt werden.

Abgesehen davon ist es ohnehin krass zu sehen, wie viele Personen nun wirklich an Cyberpunk 2077 auf welche Art und Weise auch immer beteiligt waren - 6.500 Einträge in den Credits ist mal eine echte Ansage.