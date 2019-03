Möglicherweise wird die Popsängerin und Schauspielerin Lady Gaga als Charakter in Cyberpunk 2077 auftauchen. Passen würde es jedenfalls.

Bekommt die weltbekannte Popsängerin Lady Gaga einen Auftritt im kommenden CD-Projekt-RED-Spiel Cyberpunk 2077? Angeblich soll die Künstlerin das Studio in Polen Besucht haben, wie Gamerant über anonyme Quellen erfahren haben soll. Unklar ist, was sie dort gemacht hat. Möglicherweise wurde sie für Motion-Capture-Aufnahmen benötigt, damit ihr Gesicht in das ambitionierte Spiel übertragen werden kann. Handfeste Informationen fehlen.

Sofern Gamerant richtig informiert ist, bleibt also die Frage offen, in welcher Form Lady Gaga in erscheinung treten wird. Die lange Zeit sehr schrille Sängerin zeigte sich selbst öfter Gaming-affin, es ist also nicht unwahrscheinlich, dass sie sich begeistert für ein Angebot zeigte. Wird sie ein unwichtiger NPC? Singt sie auf einer Bühne? oder spielt sie gar eine wichtige Rolle für die Story? Möglicherweise nutzt CD Projekt RED sie auch lediglich für einen neuen Trailer. Cyberpunk 2077 bekommt schließlich auf der E3 einen größeren Auftritt.

Bislang hat der Titel noch keinen Release-Termin. Vielleicht liefert ie kommende Messe endlich eine Antwort auf diese Frage. Würde euch ein Auftritt von Lady Gaga gefallen oder reißen euch reale Schauspieler in Videospielen aus der Illusion?