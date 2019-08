Frühere Aussagen der Macher legten nahe, dass es auch in Cyberpunk 2077 den Modus New Game+ geben wird, der mehrere Durchläufe ermöglichen und damit den Wiederspielbarkeitswert erhöhen soll. Zum Thema haben sich die Mannen von CD Projekt RED nun erneut auf der gamescom geäußert.

In einem Interview mit den englischsprachigen Kollegen von GameSpot äußerte sich nun Producer Richard Borzymowski in Bezug auf einen möglichen Modus New Game+ in Cyberpunk 2077. Nachdem frühere Aussagen einen solchen zumindest nahelegten, bestätigte dieser nun, dass ein solcher tatsächlich angedacht ist.

"Was ich euch aktuell sagen kann ist, dass wir nach einer passenden Idee suchen, um New Game Plus zu implementieren", bestätigt Borzymowski. Allerdings sei man eben noch auf der Suche nach der passenden Formel, weshalb eine abschließende Bestätigung des Features noch auf sich warten lässt. "Ob und wie wir das bewerkstelligen, das müssen wir noch sehen und darüber sprechen."

Der Producer verweist in diesem Kontext auf die unterschiedlichen Herangehensweisen für einen solchen Modus. Entweder öffnet man die Spielwelt nach einem Durchlauf einfach dauerhaft komplett oder man lässt den Spieler einen neuen Durchlauf mit dem zuvor entwickelten Charakter starten. Die erste Variante hat den Vorteil, dass sich viele Gamer dann wirklich mit den vielen zusätzlichen Aktivitäten auseinandersetzen würden, die man zuvor häufig links liegen lässt. Die zweite Variante hingegen fesselt einen Spieler laut dem Producer gewissermaßen an einen bestimmten Spielstil. Deshalb suche man nach einem Weg, wie Spieler ihre Fortschritte behalten aber trotzdem einen unterschiedlichen Weg einschlagen können.

"Wir werden sowas vielleicht hinkriegen, aber es ist wirklich zu früh, um darüber im Detail zu sprechen, denn wir wollen erst sicherstellen, dass es zu Cyberpunk passt", so das abschließende Statement zum Thema.